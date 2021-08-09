РИАМО - 9 авг. Расписание некоторых поездов Казанского направления МЖД изменится в августе из-за проведения работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Так, с 12 по 17 августа на Казанском вокзале железнодорожники проведут подготовительные работы для укладки дополнительных стрелочных переводов на главных путях. Это нужно для обеспечения курсирования пригородных электричек и поездов будущего МЦД-3. Работы будут вестись на каждом пути поочередно и преимущественно в ночное время, технологические «окна» назначены с 20:30 до 04:40, чтобы изменения минимально отразились на графике движения поездов.

В указанные дни и часы движение поездов будет осуществляться по соседним путям. В связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД. Изменится время отправления и прибытия ряда электричек, а также количество остановок на маршруте, некоторые поезда выведут из графика.

Кроме того, с 8:00 10 августа до 14:00 11 августа железнодорожники заменят стрелочный перевод на станции Авсюнино, что также отразится на графике движения: 4 поезда, курсирующих между станциями Куровская - Черусти и Куровская - Шатура, выведут из расписания, у нескольких поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт.

Пассажиров просят с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».