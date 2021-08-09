XXXII летние Олимпийские игры 2020 года в Токио официально завершились. Команда российских спортсменов заняла в общем медальном зачете пятое место. Представители Московской области завоевали на играх 21 медаль. В гиде РИАМО — имена талантливых подмосковных спортсменов, которые привезли на родину заслуженные награды.

Евгений Рылов

Трехкратный призер Олимпийских игр в Токио. Евгений — воспитанник центра «Дельфин» из города Видное.

Спортсмен занял первое место в соревнованиях по плаванию на дистанциях 100 и 200 метров на спине. На первой дистанции Рылов установил новый европейский рекорд, на второй — олимпийский. Последний раз российские пловцы выигрывали золото Олимпиады на играх в Атланте в 1996 году.

Третью медаль — серебряную — пловец выиграл в составе национальной команды в эстафете 4×200 метров вольным стилем. Результат команды — 7 минут 1,81 секунды.

Мария Ласицкене

Спортсменка одержала победу в соревнованиях по легкой атлетике в дисциплине «прыжки в высоту». Ее результат — 2,04 метра, Мария взяла высоту со второй попытки и забрала золото.

Перед играми у легкоатлетки был сложнейший сезон. Также Ласицкене столкнулась с первой серьезной травмой в карьере.

Анастасия Павлюченкова

Теннисистка вместе с напарником Андреем Рублевым выиграла золотую медаль в парном разряде олимпийского турнира. Примечательно, что дуэт в финале победил другую российскую пару — Елену Веснину и Аслана Карацева.

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Абдулрашид Садулаев

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковный борец завоевал золото в Токио в весовой категории до 97 килограммов. В финале российский спортсмен сразился с американцем Кайлом Снайдером. На прошлых играх в Рио они оба стали победителями, но в разных весовых категориях. Оба спортсмена ранее побеждали друг друга в рамках чемпионатов мира.

Заур Угуев

Это опытный спортсмен, двукратный чемпион мира и призер чемпионатов Европы. В составе сборной Олимпийского комитета России (ОКР) по спортивной борьбе Заур Угуев взял золотую медаль в весовой категории до 60 килограммов, пополнив коллекцию токийских медалей Подмосковья.

В финале подмосковный спортсмен победил индийского борца Кумара Рави со счетом 7:4.

Никита Нагорный

Гимнаст из Красногорска Никита Нагорный и его партнеры по сборной выиграли золотую медаль в командном многоборье. Впервые с 1996 года российские гимнасты одержали победу в командном турнире на Олимпийских играх.

Также Никита Нагорный принес российской сборной бронзу, став призером в индивидуальном многоборье. Третью медаль — тоже бронзовую — спортсмен получил за упражнения на перекладине.

Иван Гирев

На Олимпиаде в Токио пловец в составе команды с уже упомянутым Евгением Рыловым и другим спортсменами получил серебряную медаль в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

Ангелина Шкатова и Анастасия Татарева

Подмосковные гимнастки в групповом многоборье завоевали серебро в соревнованиях по художественной гимнастике. По итогам выступления спортсменки со своей командой получили от судей 90,400 балла.

Впервые с 1996 года российским гимнасткам не удалось получить золото на Олимпиаде ни в индивидуальном, ни в групповом многоборье.

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Аслан Карацев

Теннисист дебютировал на Олимпийских играх и показал достойный результат в смешанном разряде — занял второе место. Аслан вместе с более опытной напарницей Еленой Весниной уступили другой российской паре Анастасии Павлюченковой и Андрею Рублеву. Счет по сетам — 6:3, 6:7 (5), 13:11.

Александр Зуев и Станислав Шаров

Подмосковные баскетболисты стали обладателями серебряных медалей по баскетболу 3×3. Эта дисциплина впервые вошла в программу Олимпийских игр, и наши спортсмены помогли национальной команде завоевать первые для России серебряные медали.

В финале команда ОКР уступила сборной Латвии со счетом 21:18.

Карен Хачанов

Теннисист занял второе место в одиночном разряде в Токио, уступив в финале Александру Звереву из Германии. В мужском одиночном разряде это первая российская олимпийская награда с 2000 года. В последний раз золотую медаль получил Евгений Кафельников на играх в Сиднее.

Сергей Ходос

Еще одну серебряную медаль в копилку национальной сборной на Олимпийских играх в Токио принес подмосковный шпажист.

В составе сборной Сергей со своей командой продемонстрировали отличный результат — последний раз российские шпажисты выигрывали медали в командном турнире на Олимпийских играх в 1996 году.

Мария Новолодская

В составе национальной сборной на соревнованиях по велосипедному спорту в дисциплине «мэдисон» Подмосковье представляла мастер спорта международного класса Мария Новолодская. Вместе с напарницей Мария боролась с сильнейшим представительницам дисциплины и заняла третье место, получив бронзовую медаль.

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Андрей Замковой

Боксер в весовой категории до 69 килограммов получил бронзовую медаль, уступив в полуфинале Роньелю Иглесиасу. Кубинского спортсмена признали победителем все пятеро судей.

Зенфира Магомедалиева

Спортсменка показала хороший результат в соревнованиях по боксу, заняв почетное третье место и пополнив коллекцию национальной сборной бронзовой медалью.

В полуфинале в весовой категории до 75 килограммов воспитанница Академии бокса Александра Лебзяка уступила сопернице из Китая.

Сергей Емелин

В состязании борцов по греко-римской борьбе весом до 60 килограммов спортсмен забрал бронзовую медаль, сражаясь с сильнейшими атлетами планеты. Эта первая Олимпиада Сергея. В матче за третье место он одержал победу над спортсменом из Молдавии.

Александр Бондарь и Виктор Минибаев

На Олимпийских играх в Токио подмосковный дуэт получил бронзовые медали в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Спортсмены впервые в своей профессиональной карьере завоевали олимпийские медали, уступив дуэтам из Великобритании и Китая.