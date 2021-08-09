РИАМО - 9 авг. В сентябре этого года в Подмосковье стартует проект по обучению сотрудников отелей азам экскурсоводов, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Это совместный проект комитета по туризму Московской области и Научно-методического центра министерства культуры региона. В рамках этого проекта сотрудники подмосковных гостиниц и отелей будут проходить обучение по специально разработанной программе.

В программу войдут все необходимые знания о том, какие есть достопримечательности, места показа и культурного отдыха в шаговой доступности от гостиницы и в регионе в целом.

Персонал отелей сможет подробно рассказать гостям, куда пойти, что посмотреть, на какие экскурсии обратить внимание.

Те, кто пройдут обучение, получат специальный сертификат.

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