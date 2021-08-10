РИАМО - 10 авг. Во вторник отмечает день рождения выдающийся ученый в области сельского хозяйства, советский и российский государственный и партийный деятель, депутат Госдумы IV-VII созывов, почетный гражданин Подмосковья Владимир Кашин.

Кашин проработал в Московской области более 40 лет и внес значительный вклад в агропромышленное развитие региона. Он прошел путь от агронома до директора Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. Под его руководством создано более 160 новых перспективных сортов плодовых и ягодных культур.

Он является доктором сельскохозяйственных наук, профессором, академиком Российской академии наук. Также Кашин написал около 300 печатных научных работ, среди которых 15 монографий и брошюр.

Кашин родился 10 августа 1948 года в селе Назарьево Сараевского района Рязанской области. С отличием окончил Рязанский сельскохозяйственный институт имени П. А. Костычева в 1971 году. Трудовую деятельность начал в 1965 году в колхозе Сараевского района Рязанской области. С 1972 по 1980 годы он занимал различные должности от агронома опытно-производственного хозяйства «Красная Пойма» (Луховицкий район Подмосковья) до заведующего лабораторией (отделом) лугов и пастбищ Дединовской опытной станции.

С 1980 по 1985 год Кашин был директором Московской селекционной станции ВНИИ кормов (Серебряно-Прудский район), в 1985-1990 годах работал на должности первого секретаря Серебряно-Прудского райкома Коммунистической партии Советского Союза.

С 1990 по 1991 год Кашин был председателем Серебряно-Прудского районного Совета народных депутатов, секретарем ЦК Компартии РСФСР, с 1991 по 2003 год – директором Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства. С 2003 года является депутатом Госдумы.

Кашин награжден орденом Александра Невского, орденом Дружбы народов, орденом Почета, знаками отличия Московской области. Является лауреатом премии Совета министров СССР, Государственной премии РФ в области науки и техники. Заслуженный деятель науки РФ.

Постановлением губернатора Подмосковья от 26 ноября 2019 года Кашину присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».