РИАМО - 10 авг. Во вторник день рождения отмечает известный педагог-новатор, талантливый реформатор системы обучения в Московской области, почетный гражданин Подмосковья Александр Лысиков.

Под его руководством в городе Серпухове создан новый тип интегрированного учебного заведения, в которое вошли детский сад, общеобразовательная школа и колледж.

Лысиков родился 10 августа 1954 года в городе Козельске Калужской области. Окончил Московский государственный заочный педагогический институт по специальности «педагогика и психология начального обучения» в 1981 году. В 2000 году получил второе образование по специальности «менеджмент в образовании».

Лысиков является академиком Международной педагогической академии. Свыше 40 лет проработал в Московской области, более 30 лет возглавляет Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Губернский колледж» – передовое учебное заведение региона, визитную карточку образования Подмосковья за рубежом.

Губернский колледж по итогам 2015 года признан лучшим образовательным учреждением Подмосковья, в 2013-2016 годах колледж становился лидером рейтинга «100 лучших колледжей России».

В 2014, 2015 и 2016 годах Лысиков становился директором года России.

Ежегодно студенты колледжа проходят стажировку в Германии с углубленным изучением немецкого языка. Для совершенствования английского языка студенты направляются на стажировку в Международный центр языковой подготовки в Финляндии.

Преподаватели колледжа (среди которых 8 кандидатов наук) обмениваются опытом работы с коллегами из Англии, Ирландии, Китая, Кореи и Сингапура.

Трудовую деятельность Лысиков начал старшим пионервожатым Пущинской средней экспериментальной школы в 1971 году, в которой проработал 6 лет. С 1972 по 1974 годы он проходил срочную службу в рядах Советской Армии, в 1977-1985 годах был секретарем и первым секретарем Серпуховского городского комитета Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ).

С 1985 по 2000 годы он работал директором Московского областного педагогического колледжа. С 2000 года и по сегодняшний день - директор Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Московской области «Губернский колледж».

Лысиков награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, он является заслуженным учителем РФ и народным учителем РФ, почетным гражданином Серпухова.

Постановлением губернатора Подмосковья от 5 августа 2005 года Лысикову присвоено звание «Почетный гражданин Московской области».