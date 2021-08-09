РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Волонтеры передали 30 кг корма в частный приют для животных «35 хвостов» в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Посещение приюта состоялось 7 августа в рамках программы «Добрая неделя».

Кроме корма волонтеры передали приюту и другие необходимые предметы обихода, а также погуляли с четвероногими обитателями.

В частном мини-приюте «35 хвостов», местоположение которого не разглашается в целях безопасности животных, содержатся более 70 бесхозяйных собак и котов.