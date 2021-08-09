РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Прививку от новой коронавирусной инфекции сделали 130,4 тыс. жителей городского округа Подольск, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В том числе получили вакцину 38 тыс. человек старше 60 лет.

Сделать прививки от Covid-19 можно в поликлиниках, ТЦ, МФЦ, СНТ и на предприятиях. Чтобы привиться в поликлинике, нужна предварительная запись. Оформить ее можно через портал «Госуслуги», а также по номеру 122. Выбрать удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>