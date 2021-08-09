РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 авг. Щелковский историко-краеведческий музей проведет две сборные экскурсии по улицам города 14 августа, сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В 11:00 состоится сборная экскурсия по городу - маршрут «Промышленное прошлое и настоящее Щелкова». Стоимость экскурсии 200 рублей, а также залог 5 тыс. рублей за планшет, который выдается участникам.

В 15:00 пройдет сборная экскурсия «На колесах» - маршрут «Улица Парковая - Щелковский городской парк - Молодежная набережная». Стоимость 100 рублей.

Задать все интересующие вопросы и подробнее узнать об экскурсиях можно по телефону: 8(496)566-52-80.