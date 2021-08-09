Сотрудники экстренных служб в столичном парке пытаются снять с дерева привязанную к нему на высоте женщину.
Женщину увидели прохожие. Они рассказали, что она что-то выкрикивает. Но расслышать ее слова из-за высоты не получилось.
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Сотрудники экстренных служб в столичном парке пытаются снять с дерева привязанную к нему на высоте женщину.
Женщину увидели прохожие. Они рассказали, что она что-то выкрикивает. Но расслышать ее слова из-за высоты не получилось.
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