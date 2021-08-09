РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Рабочие планируют отремонтировать еще 19 дорог в подмосковном Подольске до конца сентября, сообщил глава округа Николай Пестов.

В Подольске продолжаются сезонные дорожные работы. Так, На Ленинградском проезде было заменено асфальтовое покрытие, обустроен новый тротуар со стороны ТЦ «Остров сокровищ».

«На сегодняшний день в городском округе Подольск отремонтировано 35 муниципальных дорог из подлежащих ремонту в 2021 году 54. Еще 19 дорог будут отремонтированы до конца сентября», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.