РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 авг. Сотрудники полиции Подольска будут обеспечивать охрану общественного порядка во время выборов в сентябре, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В целях надлежащего обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, своевременного реагирования на правонарушения, сотрудниками УМВД России по Подольску в период подготовки и проведения выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы 17, 18, 19 сентября будет реализован комплекс мер по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на избирательных участках.

Во время проведения голосования сотрудники полиции будут обеспечивать охрану общественного порядка, следить за недопущением преступлений и правонарушений. В случае, если жителям станет известна информация о нарушении общественного порядка в период проведения выборов, они могут обращаться по телефонам: 8(496)763-02-63; 8(496) 763-02-71 (дежурная часть УМВД России по Подольску) и 8(495)609-49-52 («Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области).

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