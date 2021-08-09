РИАМО - 9 авг. 1 сентября более 115 тыс. первоклассников пойдут в подмосковные школы. Всего за парты сядут 985 тыс. учеников, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В этом году прирост учащихся в школах составляет 43 тыс. человек. Среди муниципалитетов с максимальным приростом школьников: Ленинский, Люберцы, Красногорск, Дмитровский и Химки.

«Ежегодно мы фиксируем рост учащихся – это большая ответственность и нагрузка на образовательные учреждения. Поэтому вопрос открытия новых школ у нас на особом контроле. К 1 сентября откроем 18 объектов. Все образовательные учреждения региона сейчас проходят проверку на безопасность», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что все образовательные учреждения региона сейчас проходят проверку на безопасность.

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