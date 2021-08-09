РИАМО - 9 авг. В подмосковном Видном мужчину обокрали более чем на 300 тыс рублей на первом же свидании, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

23-летний мужчина обратился в отделение полиции по Ленинскому округу, заявив о хищении мобильного телефона и денег с банковского счета. Сотрудники полиции задержали подозреваемых в грабеже и краже более 300 тыс. рублей.

«Установлено, что молодой человек познакомился с девушкой на сайте знакомств и договорился о встрече. Подъехав на встречу на такси, девушка попросила оплатить поездку. Когда молодой человек достал свой мобильный телефон и потянулся в машину, чтобы совершить платеж, злоумышленница выхватила смартфон из его руки и автомобиль резко начал движение. В дальнейшем он обнаружил, что его банковский счет пуст. Общая сумма ущерба составила 335 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что задержаны 27-летняя уроженка одной из республик ближнего зарубежья и 47-летний москвич. Похищенный телефон изъят», – сказала Петрова.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.