РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. Воспитанник Федерации самбо городского округа Люберцы Иван Захаров завоевал бронзовую медаль на Международном турнире по самбо, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

С 5 по 8 августа в городе Чолпон-Ата (Киргизия) проходил традиционный XXXIV Международный турнир по самбо памяти воина-интернационалиста, Кавалера ордена Красной Звезды Виталия Гордеева.

«Воспитанник Федерации самбо Люберец, сотрудник дирекции спортивных сооружений г.о. Люберцы Иван Захаров выступал в весовой категории до 71 кг. Люберчанин провел три поединка, два из которых выиграл. В полуфинале наш спортсмен с минимальным счетом уступил представителю Киргизии и завоевал бронзовую медаль. Это первый международный успех Ивана Захарова на взрослом уровне», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что соревнования проходили на высоте почти 1 700 метров над уровнем моря, что добавляло сложности выступлениям спортсменов.

«Поздравляю спортсмена и его тренеров Виктора Худякова и Владимира Бокова с успешным результатом. Желаю новых побед», - резюмировал Ружицкий.