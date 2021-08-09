РИАМО - 9 авг. Минобрнауки РФ утвердило рекомендации для обучения тех студентов, кто не привит от коронавируса, их не будут допускать до очных занятий, сообщает Газета.ru.

В частности, специалисты считают целесообразным перевод отказавшихся от вакцинации или имеющих в наличии медотвод студентов на дистанционную форму обучения.

Согласно рекомендациям, вузам лучше установить особый режим посещения учебных корпусов. Однако ограничивать доступ в учреждения не будут тем, кто прошел вакцинацию или переболел коронавирусом не более полугода назад.

В вузах могут ввести учет студентов, которые либо уже привились, либо перенесли заболевание.

Еще при заселении студентов в общежития рекомендуется требовать справку о пройденной вакцинации, а также документы, подтверждающие перенесенную болезнь или наличие медицинских противопоказаний к прививке.

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