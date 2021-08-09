РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. Футболисты спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы стали вторыми на чемпионате «Золотая бутса», сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации округа.

Соревнования прошли 7 августа на стадионе им. Г. Д. Качалина в Москве. В мероприятии поучаствовали 6 команд.

Команда СШОР Люберец заняла на чемпионате второе место, обыграв ФК «ЦСКА Ватутинки» со счетом 4:0.

Футбольную команду из Люберец и ее тренера Вадима Астанина поздравили с достойным результатом.