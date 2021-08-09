РИАМО - 9 авг. Проверка назначена после того, как 9-летний мальчик упал на скалодроме на Рязанской улице в Москве, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

Ребенок доставлен в одну из столичных больниц.

В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.