РИАМО - 9 авг. После проверки межрайонной природоохранной прокуратуры Москвы по факту загрязнения воды Николо-Хованского пруда возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Было нарушено природоохранное законодательство на территории Николо-Хованского пруда и реки Сосенки в новой Москве.

В пруд сбрасывали химические вещества, что привело к гибели дикой птицы. По результатам исследования отобранных проб воды выявлено превышение предельно допустимой концентрации некоторых загрязняющих веществ.