РИАМО - 9 авг. Всех желающих приглашают принять участие в открытом волонтерском дне 14 августа в Приокско-Террасном государственном заповеднике, сообщается на его официальном сайте.

«Работы будут проходить в Центральной усадьбе заповедника – мы будем подрезать кусты, убираться в хозяйственных постройках. Одевайтесь по погоде и обязательно захватите с собой рабочие перчатки!» - говорится в сообщении.

По окончании работ для участников предусмотрены кофе-брейк и бесплатная экскурсия. Волонтеров, приезжающих электричкой из Москвы, с 9:20 до 9:40 ожидает автобус на площади вокзала города Серпухова (около моста).

В 10:30 состоится сбор участников на площади Центральной усадьбы заповедника. В 16:00 поедет обратный автобус до вокзала Серпухова.

По всем вопросам нужно обращаться по электронной почте: volunteer@pt-zapovednik.ru или по телефону: +7(926)369-03-63.