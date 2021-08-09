РИАМО - 9 авг. «Мострансавто» закупило дополнительную партию одноразовых защитных масок – свыше 1,2 млн. Они предназначены для водителей автобусов, их в компании работает более 8 тыс. человек, сообщает пресс-служба «Мострансавто».

Всего с начала пандемии предприятие закупило для сотрудников более 5,6 млн масок. Их распределили по всем подразделениям.

Компания сформировала резерв средств индивидуальной защиты, в том числе перчаток, антисептика и других. Работники получают запас средств перед выходом на смену, чтобы иметь возможность менять их при необходимости.

Кроме того, в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией автопарк регулярно проходит дезинфекцию. Также обработка проводится в автовокзалах и на автостанциях компании.

С мая 2020 года в Подмосковье действует масочный режим. В общественном транспорте необходимо обязательное ношение масок или респираторов. Приобрести их в случае необходимости можно прямо в автобусах «Мострансавто».

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