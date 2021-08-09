РИАМО - 9 авг. Отдельная инженерная бригада Западного военного округа (ЗВО), дислоцированная в Московской области, поднята по тревоге в рамках тактико-специального учения. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.

Учения пройдут на полигоне Алабино. Там военнослужащие отработают задачи инженерного обеспечения мотострелковой группировки войск.

Сейчас инженерные подразделения совершают марш в назначенные районы, где приступят к устройству заграждений и завалов на путях движения колонн бронетехники условного противника и установке минных полей на опасных направлениях.

Кроме того, военным инженерам предстоит развернуть полевые электростанции, пункты добычи, очистки и обеспечения водой.

Выполнение задач задействованных в учении подразделений будет осложняться противодействием диверсионно-разведывательных групп условного противника.

К учению привлечено более 500 военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.