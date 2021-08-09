РИАМО - 9 авг. Решением Таганского суда столицы стендап‑комик Идрак Мирзализаде признан виновным в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства после его шутки о русских, ему назначено 10 суток административного ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Его привлекли к ответственности за публичные высказывания, унижающие группу лиц, выделенную по национальному признаку.

Прокурорская проверка показала, что мужчина публично произнес высказывания, содержащие лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц по национальному признаку, пропаганды ее неполноценности.

Видеозапись с этими словами была опубликована в интернете в открытом доступе.

Ранее прокуратура Центрального административного округа г. Москвы возбудила в отношении 29-летнего комика дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).