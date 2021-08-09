РИАМО - 9 авг. Правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в краже и изнасиловании девушки на северо-западе Москвы. Инцидент произошел вечером 7 августа, сообщил старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По информации следствия, в субботу в парковой зоне возле улицы Исаковского 36-летний обвиняемый напал на 27-летнюю девушку. Мужчина избил ее, а когда потерпевшая потеряла сознания, изнасиловал, забрал ее мобильный телефон и скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 131 УК РФ (изнасилование) и пункта «г» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Мужчину быстро нашли и задержали, при нем обнаружили мобильный телефон потерпевшей. Причастность обвиняемого к преступлениям подтверждается следственными действиями и другими материалами дела.

В понедельник следствие намерено подать ходатайство о заключении мужчины под стражу. Расследование продолжается, идет сбор и закрепление доказательной базы.