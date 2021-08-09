РИАМО - 9 авг. За полтора месяца с начала реализации в Подмосковье президентского проекта «Социальная газификация» в «Мособлгаз» от жителей поступило более 60 тыс. заявок на газификацию, заключено более 4 тыс. комплексных договоров на газификацию, подключено к газоснабжению 500 домохозяйств. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора региона Евгения Хромушина.

«Благодаря программе президента более 1,2 тыс. жителей в 500 домах уже пользуются газовыми плитами, водонагревателями и газовыми котлами», - сообщил руководитель подмосковного Штаба социальной газификации, вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Он напомнил, что реализация программы должна завершиться менее чем через 17 месяцев.

«По утвержденному плану к концу года будут газифицированы домохозяйства, в которых проживают более 70 тыс. жителей, что составит почти треть программы», - добавил Хромушин.

Президентская программа «Социальная газификация» позволит до конца 2022 года бесплатно подключить к газоснабжению до границ участка 115 тыс. подмосковных домохозяйств в 2,91 тыс. населенных пунктах, в которые ранее был подведен магистральный газопровод.

В настоящее время «Мособлгаз» ведет строительно-монтажные работы в 310 населенных пунктах в 39 городских округах Подмосковья.

В Московской области уже работают пять офисов социальной газификации в городских округах: Дмитровский в деревне Бунятино, Домодедово в селе Ям, Одинцовский в поселке Часцы, Раменский в деревне Осеченки и Рузский в р.п. Тучково, они обслужили более тысячи человек.

В августе будут открыты еще три офиса в городских округах: Сергиево-Посадский, Истра, Волоколамский. В каждом офисе жители могут не только заключить договор на газификацию, но и получить дополнительные 12 госуслуг, в том числе присвоить адрес домовладению, оформить ряд социальных льгот и даже вакцинироваться.

Также в регионе работают более 674 пунктов приема населения, в том числе выездные и стационарные офисы Мособлгаза и МФЦ, офисы МосОблЕИРЦ, Мособлэнерго и Россети Московский регион. Подать документы на газификацию жители могут дистанционно на сайте Мособлгаза.

Комплексный договор включает в себя сразу все услуги по технологическому присоединению, работы по проектированию и строительству газопровода внутри участка, приобретение газоиспользующего оборудования на выбор (счетчик, котел, плита, бойлер), поставку газа, техническое обслуживание оборудования. По программе «Социальная газификация» нет никаких ограничений, до границ участков газопровод протянут бесплатно, заявки не требуются. Главное условие – дом должен быть официально зарегистрирован.