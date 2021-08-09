РИАМО (КОРОЛЕВ) - 9 авг. С 9 августа дни донора в отделении переливания крови Королевской городской больницы будут проходить по вторникам, средам и четвергам, сообщили «РИАМО в Королеве» в медучреждении.

Уточнить информацию и записаться на донацию можно по телефону: 8(495)511-84-53 (звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00).

Абсолютным противопоказанием для сдачи крови является наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита, онкологии и болезней крови.

За 48 часов перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, а накануне вечером – есть жирную пищу. С утра рекомендуется выпить сладкий чай с сухарями, сушками или хлебом, также нельзя курить за один час до процедуры.

Те, кто привился от Covid-19, сдать кровь могут после того, как пройдет 30 дней с момента введения второго компонента. А сделать прививку можно через неделю после донации.