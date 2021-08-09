РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. Сотрудники Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) Люберец за минувшую неделю приняли около 10,8 тыс. обращений от жителей, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации округа директор службы Виталий Богданов.

«На минувшей неделе в ЕДДС Люберец поступило 10 797 обращений, из них 663 - на горячую линию администрации», - сказал Богданов.

Он добавил, что на телефон горячей линии 32 обращения поступили по вопросам ЖКХ, 6 - по бездомным животным, 3 - по благоустройству территории, 1 - по работе уличного освещения.