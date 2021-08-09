РИАМО - 9 авг. Строительство станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии продолжается в Москве. В понедельник ход работ осмотрел мэр столицы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства города.

«На Кунцевской мы формируем один из крупнейших пересадочных узлов на западе Москвы. Здесь будут пересекаться 4 линии рельсового транспорта: МЦД-1, Арбатско-Покровская, Филевская и Большая кольцевая линии метрополитена», - говорится в сообщении.

После того, как откроется станция «Кунцевская», жители из Одинцова, Митина, Строгино и других районов у МКАД и за МКАД смогут добираться по разным делам, не заезжая в центр города.

С помощью этого снизится нагрузка на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии метро. А это повысит комфорт поездок для тысяч людей.

«Кунцевская» находится между линией МЦД-1 и действующими линиями метрополитена. Сейчас строительная готовность западного участка БКЛ составляет более 90%.

В основных конструкциях станции и тоннели построены. Осталось завершить отделку, монтаж инженерных коммуникаций, провести пуско-наладочные работы и благоустройство.

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