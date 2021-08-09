РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. В научно-производственном комплексе «Энергоконтракт» в поселке Томилино Люберец появилась еще одна сушильно-ширильная машина, предназначенная для сушки, пропитки и термостабилизации ткани, из которой шьют защитную одежду. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Машина установлена в новом корпусе компании, в котором в дальнейшем разместится отделочное производство. Сейчас там ведутся работы по монтажу оборудования и инженерных коммуникаций, запуск новой производственной площадки планируется в конце этого года.

Новая итальянская сушильно-ширильная машина Unitech имеет ряд преимуществ по сравнению с оборудованием предыдущего поколения. Одно из главных отличий состоит в том, что в ней используется газовый нагрев, а не электрический и паровой, как в той модели, которая эксплуатируется сейчас. Газ позволяет быстрее прогреть ткань до высоких температур (порядка 210˚C) и просушить ее после окрашивания и нанесения масловодоотталкивающей или инсектоакарицидной пропитки.

Кроме того, машина с газовым нагревом позволяет удобнее осуществлять регулировку температуры в сушильных камерах благодаря отсутствию электрических нагревателей, обладающих большой тепловой инерцией. Это особенно важно для арамидных тканей, поскольку малейшие отклонения в параметрах могут исказить цвет или изменить физико-механические свойства материала.

«В новой модели продумано все до мелочей, специалисты «Энергоконтракта» учли недочеты, которые были выявлены в ходе эксплуатации старой сушильно-ширильной машины, а производители оборудования устранили все эти замечания. Ввиду того, что машина проектировалась строго по нашему техническому заданию, кое-что и вовсе можно назвать нашим ноу-хау», - сказал технический директор «Энергоконтракт-Томилино» Юрий Дудченко.

В ноябре на новом отделочном производстве будет установлен дополнительный джиггер – красильно-роликовая машина, в которой арамидные ткани окрашиваются под давлением и при высоких температурах. Также там появятся инспекционная машина, намотчик ткани и промывная линия. Закупка нового оборудования проходит в рамках программы модернизации и расширения производства «Энергоконтракта». За последние 10 лет компания вложила в развитие производственной базы больше 3 млрд рублей.