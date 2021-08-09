РИАМО - 9 авг. Для обслуживания пациентов на дому в медицинские организации Подмосковья поступило 126 автомобилей. Санитарный транспорт закупили для неотложных служб, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«В прошлом году мы поставили 275 автомобилей, в ближайшее время в наши учреждения поступит еще 118 машин», – сказала заместитель председателя правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она добавила, что обеспечение врачей неотложки транспортом – важная работа. Ее реализация дает возможность специалистам, на которых ложится высокая нагрузка, оперативно оказывать медицинскую помощь пациентам, выезжая на дом.

Новые транспортные средства для работы неотложной службы поликлиники передали в Солнечногорскую, Истринскую, Ступинскую и другие больницы муниципалитетов Подмосковья.

Машины закупили по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения региона на 2021-2025 годы.