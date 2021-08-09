РИАМО - 9 авг. В столичном районе Хорошевский построят научно-деловой центр в стиле хай-тек. На 1 этаже разместится огромный двусветный стеклянный атриум, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Комплекс возведут в зоне «Большого Сити» по адресу: улица Магистральная 3-я, дом № 10, строение 1. Это территория со старыми предприятиями промышленности, имеющая значительный градостроительный потенциал.

Здание будет выполнено в форме эллипса и сформирует на участке доминанту в 11 этажей высотой. На 1 этаже планируется разместить лобби и кафе, выше – офисные помещения.

«В оформлении фасадов будет использоваться большеформатное остекление и вставки из стемалита, округлость строения подчеркнут гнутые ламели. В наружном торце каждой ламели установят свето-динамическую подсветку. Колонны внутри и снаружи здания будут иметь одинаковую отделку из нержавеющей стали», - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Проект центра разработан командой бюро UNK project и уже согласован Москомархитектурой.

В здании предусмотрят подземную парковку на 87 мест и техпомещения. 50% паркинга можно будет переоборудовать стеллажными 2-уровневыми механизированными системами. Офисные пространства будут иметь высокоэффективные планировки.

«Основной объем здания имеет в плане форму эллипса. Это обусловлено тем, что у территории нет ярко выраженной красной линии и здание хорошо обозревается со всех сторон. Вокруг проходит множество эстакад, поэтому комплекс имеет симметричный фасад и становится ярким прообразом будущего – демократичного, легкого, высокотехнологичного», - прокомментировал руководитель ГК UNK Юлий Борисов.

В рамках создания центра предусмотрено и благоустройство прилегающей территории. С южной стороны сделают камерный парк с кустарниками, многолетними цветами и травами.

Проект представляет собой синтез искусств, схожий с предыдущими работами бюро – Дворцом водных видов спорта «Лужники», фасады которого украшают классические барельефы, или с бинес-центром «Академик», знаменитым скульптурой очков снаружи и креслами в виде голов ученого В. И. Вернадского в лобби.

«В этом же здании на центральной площади появится скульптура в виде двух вращающихся эллипсов. Именно в синтезе городской скульптуры и архитектуры появляются действительно качественные пространства, которые заставляют людей не только видеть прекрасное, но и задумываться о каких-то более интересных вещах», - отметил Кузнецов.