РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 авг. В 3 новые школы подмосковной Балашихи 1 сентября пойдут порядка 2,6 тыс. детей, в День знаний откроются второй корпус гимназии №1 в микрорайоне Первомайский на 1,1 тыс. мест, пристройка к школе №8 в микрорайоне Кучино на 600 мест и школа на 900 мест в микрорайоне Саввино, сообщается на сайте администрации округа.

Об открытии 1 сентября в округе 3 современных школ сообщил в понедельник глава Балашихи Сергей Юров во время совещания губернатора региона Андрея Воробьева с членами областного правительства и главами муниципалитетов в режиме ВКС.

«Очень долгожданная школа (второй корпус гимназии №1 - ред.) для жителей данного микрорайона. Вообще все 3 школы очень значимы для нашего города. Открытие данных школ позволит нам уйти от второй смены», - сказал Юров.

Он также добавил, что в гимназии №1 уже сформирован педагогический состав.

По словам директора гимназии Татьяны Зайцевой, их управленческая команда на сегодня собрана, педагогический коллектив организован. Ведутся подготовительные работы к новому учебному году.

Школы в городском округе построены в рамках губернаторской программы «Строительство новых школ», которая действует внутри программы «Образование Подмосковья».

В течение 3 лет в Подмосковье планируется ввести в эксплуатацию свыше 50 школ, большая часть учреждений будет построена по типовым проектам. Все школы будут оснащены современным оборудованием, большими спортивными залами, детскими и спортивными площадками, инновационными библиотеками.