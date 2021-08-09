РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 авг. В подмосковном Домодедове за сутки выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала эпидемии зафиксировали 11 737 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье с 7 по 9 августа выявили 4 469 случаев заболевания, из них 1 487 - за минувшие сутки.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 398 698 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 7 462 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 328 618 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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