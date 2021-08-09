РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез около 40 тыс. куб. м отходов с контейнерных площадок Люберец за минувшую неделю, сообщил в понедельник на оперативном совещании в администрации замруководителя предприятия по округу Алексей Гвоздев.

«За неделю регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез и отправил для последующей сортировки и переработки 30 896 куб. м отходов, из них 2 805 куб. м - сухих отходов», - сказал Гвоздев.

Он отметил, что также за неделю вывезли 68 куб. м мусора с несанкционированных свалок.

За неделю было принято и обработано 10 обращений от жителей.