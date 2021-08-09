РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 авг. Детский сад на 320 мест построят возле деревни Глухово в подмосковном Красногорске в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По итогам аукциона на строительство детского сада в городском округе Красногорск контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен с ООО «АСГ Техно Строй». Объект будет расположен вблизи деревни Глухово.

«В самое ближайшее время приступаем к строительству большого современного здания детского сада, который сможет принять 320 малышей. Завершить работы и сдать объект планируется в 2022 году», - сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В здании детского сада предусмотрено размещение групповых помещений отдельными блоками. В их составе предусмотрены раздевалки, игровые, спальни, буфеты и санузлы. В здании оборудуют залы для музыкальных и физкультурных занятий и помещение универсальной кружковой работы. В садике также расположатся административные и санитарно-бытовые помещения для персонала, зона охраны и разные кабинеты: медицинский, процедурный, логопеда и психолога.

Благоустройство территории предполагает установку теневых навесов, создание игровых и физкультурных площадок. Появятся ограждения территории и наружное освещение. В ходе работ по озеленению высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Строительство нового детского сада предусмотрено государственной программой Подмосковья.