РИАМО - 9 авг. Проблема с навалами мусора на остановках общественного транспорта у федеральных трасс в Подмосковье нуждается в системном решении, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
Он отметил, что данная проблема должна быть в фокусе внимания местных властей и депутатов.
«Проблема связана с тем, что в ФКУ «Центравтомагистраль» (обслуживает федеральные трассы - ред.) за два месяца меняется третий руководитель. Сейчас мы эту историю возьмем под особый контроль», - подчеркнул вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии