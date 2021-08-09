РИАМО - 9 авг. Проблема с навалами мусора на остановках общественного транспорта у федеральных трасс в Подмосковье нуждается в системном решении, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«Ильдар Нуруллович (Габдрахманов, первый вице-губернатор Московской области - председатель правительства Московской области - ред.), посмотрите, как системно это проблему решить. Раньше этого не было (навалов мусора на остановках у федеральных трасс - ред.), сейчас стало заметно», - сказал Воробьев на совещании.

Он отметил, что данная проблема должна быть в фокусе внимания местных властей и депутатов.

«Проблема связана с тем, что в ФКУ «Центравтомагистраль» (обслуживает федеральные трассы - ред.) за два месяца меняется третий руководитель. Сейчас мы эту историю возьмем под особый контроль», - подчеркнул вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.