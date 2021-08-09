РИАМО – 9 авг. В январе-мае 2021 года столичный экспорт кондитерских изделий составил 86,15 млн долларов США, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2020 года и на 57,2% выше показателя 2019 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Экспорт московских кондитерских изделий продолжает устойчиво расти. За первые 5 месяцев этого года сумма поставок составила 86,15 млн долларов США, что на 45% превышает показатель аналогичного периода прошлого года в размере 59,4 млн долларов США и на 57,2% больше, чем в январе-мае 2019 года, когда экспорт таких изделий составил 54,81 млн долларов США», - сказал Владимир Ефимов.

Он также добавил, что за первые пять месяцев этого года экспорт в Евросоюз и Северную Америку составил 8,61 млн долларов США. Это на 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3% выше показателя 2019 года.