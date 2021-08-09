РИАМО - 9 авг. Заместитель председателя Комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско считает, что получение справки, подтверждающей право ребенка на бесплатный проезд в поездах ЦППК, займет не более получаса.

«Сегодня семьи с детьми до 7 лет, зарегистрированные в Московской области, могут значительно сэкономить на поездках в электричках. Для детей от 5 до 7 лет нужно показать на кассе свидетельство о рождении ребенка и соответствующую справку из МФЦ», – сказал Дениско.

Он отметил, что записаться в МФЦ родители могут заранее: по телефону, через портал госуслуг или официальный сайт центра. Это избавит жителей региона от необходимости ждать в очереди.

«В выбранное время нужно подойти с паспортом, свидетельством о рождении ребенка и СНИЛС. А справку на месте выдадут в течение считанных минут», – пояснил Дениско.

Справка оформляется один раз, в дальнейшем ее нужно предъявлять в кассу вместе со свидетельством о рождении при оформлении бесплатного билета. Это, по мнению эксперта, позволит семьям экономить деньги на поездках детей.

Статистика по детям, пользующимся льготой, необходима правительству Подмосковья, чтобы и дальше гарантировать ее предоставление.

«Предоставление данной льготы обусловлено госфинансированием, поэтому важна прозрачность и достоверность статистики, чтобы обеспечить сохранение этой льготы в будущем», - подчеркнул Дениско.