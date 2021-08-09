РИАМО - 9 авг. На минувшей неделе жители Подмосковья стали чаще оставлять в соцсетях обращения по темам уличного освещения, мусора у дорог и состояния пришкольных территорий. Об этом сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«За прошлую неделю по социальным сетям количество обращений практически не изменилось - минус 5%. Самое большое количество - по благоустройству, дорогам, транспорту и ЖКХ. Самый большой рост по теме образования и энергетики», - сказала Звягина.

В ходе совещания Воробьев подчеркнул, что до конца августа около всех подмосковных школ должны быть благоустроены безопасные пешеходные переходы.