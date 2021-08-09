РИАМО - 9 авг. Жилой комплекс «Семеновский парк» вошел в список финалистов московского конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства». ЖК возвел «РГ-Девелопмент», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Комплекс расположен в районе Соколиная гора на части промзоны «Кирпичные улицы». Он признан одним из лучших в номинации «Многоквартирные дома категории «стандартное жилье».

ЖК состоит из 3 корпусов переменной этажности, муниципального детского сада, подземно-надземного паркинга, а также благоустроенной придомовой территории, где предусмотрены площадки для игр и занятий спортом.

При проведении работ по благоустройству на объекте создали аллею и сквер, где установили мемориал в память о работниках авторемонтного завода «АРЕМЗ-1», погибших в годы Великой Отечественной войны. Завод ранее работал на этом участке.

Реализация проекта способствовала созданию свыше 200 новых рабочих мест.

Качество реализации позволило ЖК войти в топ-3 самых продаваемых в столице в пределах МКАД.

Всего в шорт-лист столичного конкурса вошли 38 объектов спортивного, учебно-образовательного, торгового, транспортного назначения.

При оценке проектов учитывались архитектурные, проектные и дизайнерские решения, интегрированность объекта в окружающую среду, транспортная доступность, качество благоустройства, а также использование в строительстве современных технологий и нестандартных подходов.

Члены комиссии оставили свои оценки на сайте «СтроимПросто». Учитывалось и мнение экспертного совета конкурса. В его составе работали эксперты в области строительства, архитектуры, урбанистики и инвестиций.

Проводилось голосование за лучшие проекты и среди жителей города. Опрос разместили на портале «Активный гражданин», сайте конкурса, а также голос за понравившийся объект можно было отдать на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

Ранее значимость конкурса отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится уже более 20 лет и помогает выявить и закрепить лучшие строительные проекты и практики, способствующие формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни москвичей», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в 2021 году по итогам работы конкурсной комиссии и голосования жителей города было выбрано 24 проекта, победивших в области развития транспортной, жилой и социальной инфраструктуры.