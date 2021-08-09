РИАМО - 9 авг. К 2025 году в городском округе Мытищи откроют восемь детских садов, которые смогут вместить 1,8 тыс. детей, сообщил в понедельник глава городского округа Виктор Азаров.

«За предыдущие два года открыли три детских сада на 420 мест. <…> До 2025 года планируем открыть восемь детских садов на 1800 мест», - рассказал Азаров на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Глава городского округа Мытищи также добавил, что до конца года откроют 200 дополнительных мест по программе мини-детских садов.