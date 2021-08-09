РИАМО - 9 авг. Певица МакSим, которая провела в коме больше месяца, впервые обратилась к своим поклонникам через свой профиль в Instagram, а также она поблагодарила врачей за свое спасение.

«Всем привет, я снова с вами! В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня все это время. Это, действительно, очень приятно и много для меня значит. Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52», - написала певица.

Также она сообщила, что поправилась во многом из-за того, что многие за нее переживали и молились.

«Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца», - добавила МакSим.

При этом она подчеркнула, что все равно у нее еще сильно кружится голова во время ходьбы. По словам певицы, пока полеты и выступления запрещены медиками.

«Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», - добавила МакSим.

МакSим попала в больницу в середине июня. У нее было диагностировано поражение легких. Состояние артистки ухудшилось и ее ввели в состояние искусственной комы и поместили на ИВЛ. От аппарата ИВЛ ее отключили в начале августа, тогда же она смогла передвигаться в кресле-каталке по медучреждению.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>