РИАМО - 9 авг. Певица МакSим, которая провела в коме больше месяца, впервые обратилась к своим поклонникам через свой профиль в Instagram, а также она поблагодарила врачей за свое спасение.
Также она сообщила, что поправилась во многом из-за того, что многие за нее переживали и молились.
«Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично. Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца», - добавила МакSим.
При этом она подчеркнула, что все равно у нее еще сильно кружится голова во время ходьбы. По словам певицы, пока полеты и выступления запрещены медиками.
«Легкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарна всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу», - добавила МакSим.
МакSим попала в больницу в середине июня. У нее было диагностировано поражение легких. Состояние артистки ухудшилось и ее ввели в состояние искусственной комы и поместили на ИВЛ. От аппарата ИВЛ ее отключили в начале августа, тогда же она смогла передвигаться в кресле-каталке по медучреждению.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии