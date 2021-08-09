РИАМО - 9 авг. Жителей 137 ветхих домов в подмосковных Мытищах расселят в новое жилье в рамках реализации пяти договоров о развитии застроенных территорий, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

«На территории городского округа Мытищи функционирует пять договоров о развитии застроенных территорий. <…> Предусмотрено расселение 137 ветхих домов, строительство 120 тыс. кв. м», - рассказал Азаров на совещании.

Он уточнил, что в настоящее время в микрорайоне Леонидовка расселяют 33 ветхих жилых дома, 12 домов уже полностью расселили.

«Окончание строительства - третий квартал 2022 года», - добавил Азаров.

Закон о комплексном развитии территорий был принят в конце 2020 года, однако работа по формированию площадок для комплексного развития началась в Подмосковье заранее.