РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 авг. До 15 августа в подмосковном Щелкове проводится профилактическое мероприятие «Тахограф», сотрудники ГИБДД проверяют наличие тахографов на грузопассажирском транспорте, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Целью данного мероприятия является снижение аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактика нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроль оснащения транспортных средств специальным техническим устройством - тахографом. В соответствии с приказом министерства транспорта РФ, все транспортные средства данной категории должны быть оснащены цифровыми тахографами с блоком, включающим средство криптозащиты информации (СКЗИ).

За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность водителей и должностных лиц автотранспортного предприятия. Административная ответственность влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 тыс до 3 тыс рублей, а на должностных лиц - от 5 тыс до 10 тыс рублей.