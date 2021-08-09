РИАМО - 9 авг. К сентябрю в городском округе Мытищи завершат капитальный ремонт 4 медицинских объектов, сообщил в понедельник глава городского округа Виктор Азаров.

«4 объекта в этом году попали у нас в капитальный ремонт. Это инфекционное детское отделение, взрослое инфекционное отделение, станция скорой помощи и поликлиника в Пирогово. До сентября месяца все объекты будут отремонтированы и введены в эксплуатацию», - рассказал Азаров на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Азаров также добавил, что в этом году в городском округе планируют открыть новую поликлинику в 16-ом микрорайоне.

Ранее заместитель председателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина сообщила, что в Подмосковье дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт получают порядка 77 тыс. пенсионеров.