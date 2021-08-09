РИАМО - 9 авг. Более 50 игровых площадок по обучению детей правилам дорожного движения работают в Подмосковье, до конца года планируют открыть еще 10, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Сегодня в Московской области уже есть 52 стационарных автогородка. И работают 152 мобильных автогородка», - сказал Гержик на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что там детей в игровом формате обучают правилам дорожного движения.

«Отсутствуют такие автогородки в 10 округах - Истре, Кашире, Электрогорске, Бронницах, Дзержинске, Котельниках, Фрязине, Лосино-Петровском, Пущине и Черноголовке. Я бы очень попросил глав обратить на это внимание и обеспечить открытие минимум одного автогородка в этих муниципалитетах в текущем году», - заключил Гержик.