РИАМО - 9 авг. Более 1,5 тыс. пешеходных переходов обустроили около подмосковных школ и детских садов, эти меры позволяют сократить детский травматизм, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Стандарт обустройства пешеходных переходов включает светофор, ограждения, искусственные неровности, освещение, тротуар, спецразметку, уточнил Гержик.

«По поручению президента РФ мы уже оборудовали все пешеходные переходы около школ и детских садов в соответствии с ГОСТом. <...> Мы оборудовали 1594 пешеходных перехода около образовательных учреждений», - сказал Гержик на оперативном совещании губернатора Московской области с руководящим составом правительства и главами городских округов.

Он отметил, что благодаря применяемым мерам за последние два года удалось сократить детский травматизм на 38%.

Также предотвратить несчастные случаи поможет приложение «Яндекс. Навигатор», которое будет предупреждать о школах, расположенных рядом.