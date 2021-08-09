РИАМО - 9 авг. До конца августа около всех подмосковных школ должны быть благоустроены безопасные пешеходные переходы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик доложил на совещании, что все пешеходные переходы около школ должны привести в порядок до конца августа.

«Нужно обеспечить все меры безопасности на прилегающих к школам территориях. Прошу вас завершить все это в срок», - сказал Воробьев.

По его словам, также важно завершить ремонт и строительство самих школ.

«Мы к теме образования еще вернемся 24 августа. Посвятим этому вопросу основное внимание», - заключил Воробьев.

Приемка школ к новому учебному году завершится в Подмосковье 20 августа. 1 сентября за парты сядут 985 тыс. детей.