РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 авг. В подмосковных Люберцах стал известен режим работы пунктов вакцинации от Сovid-19 с 10 по 15 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Так, 10 августа можно будет привиться в «Леруа Мерлен» с 14:00 до 18:00 и в ТЦ «Орбита» - с 13:00 до 19:00. 11 августа будут вакцинировать в ТЦ «Светофор» с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Торговые ряды» - с 12:00 до 18:00, в МФЦ «Центральный» - с 12:00 до 18:00.

12 августа привиться можно будет в ТЦ «Орбита» с 13:00 до 19:00, в центре «Активное долголетие» - с 10:00 до 13:00. 13 августа прививать будут в МФЦ «Центральный» с 12:00 до 18:00.

14 августа вакцинироваться можно будет в ТЦ «Орбита» с 13:00 до 19:00, в ТЦ «Светофор» - с 13:00 до 19:00, в ЖК «Люберцы» - с 13:00 до 16:00, в ТЦ «Текстиль-Профи» - с 14:00 до 17:00, в «Леруа Мерлен» - с 14:00 до 18:00. 15 августа пункт вакцинации будет работать в ТЦ «Торговые ряды» с 12:00 до 19:00.

Для удобства жителей есть возможность предварительно записаться в любой пункт вакцинации через портал Госуслуг или региональный портал: mosreg.ru. Если запись на портале отсутствует, врачи в пункте принимают желающих по живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Для прохождения вакцинации в пунктах Люберецкой областной больницы обязательна предварительная запись. Дополнительно привиться можно в стационарном отделении №1 по адресу: Октябрьский проспект, дом №338, строение 1, график работы - будни с 11:00 до 13:00. Также сделать прививку можно в стационарном отделении №2 по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №36, строение 1, график работы - с 9:00 до 00:00. Вакцинация повторная (второй компонент вакцины) проводится только по будням с 12:00 до 16:00.

Кабинеты осмотра и вакцинации расположены в приемном покое каждого из стационаров.

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