РИАМО - 9 авг. Приложение «Яндекс-навигатор» будет предупреждать водителей о школах рядом, также сообщить информацию об учебных заведениях смогут пользователи, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«В качестве новшества мы направили в «Яндекс» список школ для навигатора. И в приложении сегодня появились знаки «Осторожно. Дети», голосовые предупреждения «Будьте внимательны - рядом школа», - сказал Гержик.

Он отметил, что также пользователи смогут самостоятельно отмечать такие участки.

1 сентября в Подмосковье примут учеников 1260 школ, за парты сядут 985 тыс. детей.