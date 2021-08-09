РИАМО - 9 авг. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что российские спортсмены недобрали медалей на летних Олимпийских играх-2020 в Токио, сообщает Газета.ru.

«20 золотых медалей — маловато. Я перед стартом Игр примерно так и предполагал, но все-такие свое недобрали немного. Самое страшное — это художественная гимнастика. <...> Винер-Усманова абсолютно права — это вопиющий случай, когда спортсменка теряет предмет в финале и одерживает победу», — сказал спортсмен.

По его словам, слабовато россияне выступили в легкой атлетике, не взяли медалей в гребле. При этом в борьбе могли получить гораздо больше наград.

«Если у нас будет другая идеология, если детско-юношеский спорт перестанет быть торговой лавкой, если мы сделаем хорошее финансирование детских школ, если наши спортсмены не разбегутся по другим странам, то, вполне возможно, что в Париже мы наши результаты улучшить сможем», — резюмировал Тихонов.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлилась до 8 августа. Соревнования прошли в Токио. Сборная РФ завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые награды.